'ड्रीम गर्ल' बनी आयुष्मान ख़ुराना की सबसे हिट फिल्म, कमाए इतने करोड़

View this post on Instagram

#DreamGirl crosses *lifetime biz* of #BadhaaiHo... Emerges #AyushmannKhurrana’s highest grossing film... [Week 5] Fri 35 lakhs, Sat 60 lakhs, Sun 75 lakhs. Total: ₹ 139.70 cr. #India biz. #DreamGirl biz at a glance... Week 1: ₹ 72.20 cr Week 2: ₹ 38.60 cr Week 3: ₹ 22.05 cr Week 4: ₹ 5.15 cr Weekend 5: ₹ 1.70 cr Total: ₹ 139.70 cr #India biz. SUPER-HIT. #DreamGirl benchmarks... Crossed ₹ 50 cr: Day 4 ₹ 75 cr: Day 8 ₹ 100 cr: Day 11 ₹ 125 cr: Day 17 #India biz.