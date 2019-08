Dream Girl Trailer: पूजा बनकर बुरे फंसे आयुष्मान खुराना, दीवाने हुए लड़के

बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी आने वाली 'Dream Girl' को लेकर चर्चा में हैं। सोमवार को इस फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया है। इसमें आयुष्मान के अपोजिट प्यार का पंचनाम फेम नुसरत भरुचा नजर आएंगी। फिल्म में ड्रीम गर्ल का किरदार नुसरत के बजाए आयुष्मान खुराना के हिस्से आ गया है। सोशल मीडिया पर यह ट्रेलर जबरदस्त वायरल हो रहा है और यूजर्स को भी बहुत पसंद आ रहा है।

दो मिनट 52 सेकेंड के ट्रेलर में आयुष्मान लड़की के किरदार में छाया हुआ है। वे एक पूजा नाम की लड़की किरदार में हैं जो कई मर्दों से फोन पर बात करती है। ड्रीम गर्ल की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो रामलीला में लड़कियों के किरदार करता है। फिल्म में लोकेश बिष्ट (आयुष्मान) के पास लड़कियों वाला हर हुनर है। ट्रेलर देखने से फिल्म एक जबर्दस्त कॉमेडी ड्रामा लग रही है।

Ayushmann Khurrana and Nushrat Bharucha... Trailer of #DreamGirl... Directed by Raaj Shaandilyaa... Produced by Shobha Kapoor and Ekta Kapoor... 13 Sept 2019 release... #DreamGirlTrailer: https://t.co/hf0i2tVLas