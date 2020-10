Drug Case: बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बाद NCB की रडार पर 6 मेल, पूछताछ में पूछे जाएंगे तीखे सवाल!

नई दिल्ली | बॉलीवुड ड्रग मामले (Bollywood Drug case) में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूरी नजर फिल्मी सितारों पर बनी हुई है। ड्रग पैडलर्स के द्वारा बताए नामों की लिस्ट में से एनसीबी धीरे-धीरे एक्टर्स पर शिकंजा कस रही है। बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बाद अब मेल एक्टर्स जांच एजेंसी के निशाने पर हैं। हाल ही में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), डीनो मोरिया और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) का नाम सामने आया था।

अब खबर है कि एनसीबी (NCB) की रडार पर 4 नहीं बल्कि 6 मेल एक्टर्स हैं। दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone), श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान पहले ही एनसीबी की नजरों मे हैं। सभी के फोन जांच एजेंसी के पास जब्त हैं। इनसे जरूरी डिटेल खोजने की कोशिश की जा रही है। साथ ही इन्हें अभी क्लीन चिट भी नहीं मिल पाई है। इसी बीच मेल एक्टर्स भी ड्रग मामले में फंसने को तैयार हैं।

#BREAKING | More explosive revelations coming out of NCB.



6 Bollywood stars under the NCB lens.@Zebaism with details.#BollywoodDrugLink



Watch #TheNationAt5 with @AnchorAnandN. pic.twitter.com/2ZM1IjWMfu