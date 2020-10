Ali Fazal की वजह से लोगों ने की 'मिर्जापुर 2' को बायकॉट करने की मांग

नई दिल्ली: इस साल की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज मिर्जापुर 2 का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। इसका इंतजार फैंस काफी वक्त से कर रहे थे। अब जब इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है तो यह यूट्यूब पर नबंर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। लोगों का इस सीरीज का ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है। लेकिन कुछ लोग इस वेब सीरीज के बहिष्कार करने की भी मांग कर रहे हैं। बायकॉट करने के पीछे वजह हैं इसके लीड एक्टर अली फजल और को प्रोड्यूसर फरहान अख्तर।

दरअसल, लोग अली फजल की पुरानी पोस्ट को लेकर उनसे नाराज हैं। जिसमें उन्होंने दिसंबर 2019 में उन्होंने सीएए और एनआरसी का विरोध किया था। सोशल मीडिया यूजर्स ने मिर्जापुर में उनके किरदार गुड्डू के डायलॉग का सहारा लेते हुए कहा, "शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है!" इसके साथ ही एक्टर फरहान अख्तर का विरोध सीएए विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने की वजह से किया जा रहा है।

No more movies or web series of people who are not loyal to their country

#BoycottMirzapur2 pic.twitter.com/OwowUApZsn