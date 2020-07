YRKKH टीवी शो में शील्ड में शूट करते हुए आर्टिस्ट को देख ट्रोलर्स बोलें- 'इसका जवाब वैज्ञानिक भी ढूंढ रहे हैं'

नई दिल्ली। महामारी कोरोनावायरस ( Coroanvirus effect shooting ) की वजह से लंबे समय से बंद शूटिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। वायरस से बचने के लिए सेट ( Shoot start with new guidelines ) पर कई तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस बीच टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ( Yeh Rishta Kya Kehlata ) के निर्माताओं ने डेली सोप के नए एपिसोड का प्रसारण ( Yeh Rishta Kya Kehlata Producer start shooting ) करना शुरू कर दिया है। वहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नेटिजेंस कोरोनोवायरस महामारी के दौरान शूट किए गए दृश्यों को लेकर बहुत अधिक गंभीर या प्रभावित नहीं हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर नए एपिसोड के कुछ वीडियोज इंटरनेट ( Viral episode vide on social media ) पर घूम रहे हैं, जिसमें शो की लीड एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ( Shivangi Joshi ) और अलका कौशल ( Alka Kaushsal ) शील्ड और मास्क ( Wearing Mask And Shiled ) पहनने हुए नज़र आ रही हैं।

मुंबई में तेजी से फैल रहे कोरोनावायरस ( Coroanvirus spread in mumbai ) के बीच शूट कर आर्टिस्ट (People react on artist ) को देख सोशल मीडिया ( Feedback on social media ) पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शो में कलाकारों को शिल्ड पहने देख ट्रोलर्स ( Artist troll for wearning shield ) फनी मिम्स बनाकर लगातार कमेंट ( People comment Funny comment memes ) on कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, "ये रिश्ता क्या कहलाता है? वैज्ञानिक अभी भी इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं।" वहीं अन्य ने लिखा, "यहां तक की कोविड-19 भी ये रिश्ता क्या कहलाता है को नहीं रोक सकता।"

शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ( Actress Shivangi Joshi ) का कहना है कि 'उन्हें अभिनय करना काफी पसंग है। इसके पीछे उनके प्रशंसकों का बहुत ( Shivangi fans support her ) बड़ा हाथ है। सभी पेशे थकाऊ होते हैं। यह पूरी तरह से लोगों पर निर्भर करता है, और इस बात पर निर्भर करता है कि लोग अपने लिए कितना वक्त ( People giving them time ) निकालते हैं। इस इंडस्ट्री में अपने लिए वक्त निकालना काफी आवश्यक है। उदाहरण देते हुए वह निरंतर शूटिंग के बाद फिल्म देखने या परिवारिक कार्यक्रम में जाती रहती है।"