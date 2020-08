Sushant Singh Rajput Suicide Case: सवालों के घेरे में Rhea Chakraborty की आईटीआर स्टेटमेंट, बयान से नहीं खाती मेल

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में मनी लॉन्ड्रिंग ( Money Laundring Case ) की जांच तेजी बढ़ती जा रही है। इसी के साथ उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty And Her Family ) और उनके परिवार वालों के लिए मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। ईडी लगातार रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ ( ED Investiagte Rhea And Her Brother Shovik ) करने में लगी हैं। कई घंटों अभिनेत्री और उनके भाई को ईडी के दफ्तर में रहना पड़ता है। पूछताछ के बाद हर रोज़ अब नए खुलासे होते जा रहे हैं। जो केस को लगातार नया मोड़ दे रहे हैं। ईडी भी रिया के जवाबों से संतुष्ट नज़र नहीं रही है। रिया पर पहले ही कई आरोप लग चुके हैं। इस बीच ईडी ने जांच में सहयोग ना करने का आरोप लगा दिया है।

खबरों के अनुसार ईडी ने अब तक जितने भी सवाल रिया चक्रवर्ती से किए हैं। वह उन तमाम सवालों के जवाबों को देने में विफल रही हैं। इन सभी बातों के बीच अब रिया और सुशांत ( Rhea Sushant ) को लेकर बड़ी बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रिया सुशांत के फाइनेंस ( Sushant's finances ) पर पूरी नज़र रखती थीं। वह उन्हें कंट्रोल करती थीं। रिया ने जो आईटीआर के पेपर्स ईडी ( Rhea Submitted ITR Papers ) के पास जमा करवाएं हैं। उनमें कई फर्क नज़र आ रहा है। जब यह बात ईडी ने रिया से समझाने के लिए कही तो वह पूरी तरह से असफल रहीं। वहीं मकान खरीदते वक्त जो लोन रिया ने बैंक से लिया, उसमें उन्हें काफी छूट मिली। जिसके बारें में वह खुलकर कोई सफाई नहीं दे पाईं।

ईडी की जांच में पता चला है कि रिया ने प्रोपर्टी और रियल एस्टेट ( Reha has also invested in property and real estate ) में भी पैसा लगाया हुआ है। अब जब इन पैसों के बारें में उन्होंने रिया से पूछताछ की तो रिया ने इस बारें में भी ठीक से जवाब दे नहीं पाईं। वहीं रिया द्वारा आईटीआई की स्टेटमेंट ( Rhea ITR File ) में भी ईडी का काफी झोल नज़र आया। सामने आई रिया की आईटी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-19 में अभिनेत्री ने 18.78 लाख की कमाई की थी। वहीं साल 2018-19 में उन्होंने 18.23 लाख कमाए के थी। रिया की इन रिपोर्ट्स को झूठा बताया जा रहा है।

कहा जा रहा है कि रिया ने इन दोनों ही सालों में काफी कमाई ( Rhea had earned a lot in both these years ) की थी। लेकिन उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया ( Rhea did not mention this in ITR ) है। वहीं जो फ्लैट रिया ने साल 2018 में खरीदा है। उसकी कीमत है 80 लाख है। यही वजह है कि ईडी के जवाबों पर विश्वास नहीं कर पा रही हैं। साल 2012 में रिया ने एक और प्लैट खरीदा था। जिसकी कीमत 60 लाख बताई जा रही है। यह घर उन्होंने अपने पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ( Rhea Father Indrajit Chakraborty ) के नाम पर लिया था।