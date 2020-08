मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने की Rhea Chakraborty के सीए से पूछताछ, Sushant की कंपनी को लेकर भी ली जानकारी

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case) में हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। सुशांत के सभी बिजनेस और अकाउंट्स ( Investigate Sushant Business and accounts ) की भी जानकारी ली जा रही है। सुशांत सुसाइड केस में उनकी ही गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) पर कई आरोप लग चुके है। रिया पर सुशांत की पैसों को निकालने ( Reha withdraws money from Sushant's accounts ) का भी आरोप भी लगाया गया है। यही वजह है कि अब प्रवर्तन निदेशालय ( Enforcement Directorate ) यानी कि ईडी के अधिकारी भी रिया के खातों के बारें में जानकारी इक्ट्ठा करने में जुटे हैं। ईडी ने रिया के सीए रितेश शाह ( Reha CA Ritesh Shah ) से रिया के खातों के साथ सुशांत कंपनी में उनके हिस्से को लेकर पूछताछ की है। बता दें इससे पहले ईडी सुशांत के सीए से भी पूछताछ कर चुकी है।

रिया के खिलाफ दर्ज हुई पटना में एफआईआर ( Fir Against Reha Chakraborty ) के बाद यह कदम उठाया गया है। जिसमें मंगलवार यानी की आज दोपहर यानी कि आज दोपहर 11:30 बजे ईडी के अधिकारियों के सामने रिया के सीए रितेश शाह ( Ritesh Shah reached office to record statement ) अपना बयान देने के लिए कार्यालय में पेश हुए। वहीं सुशांत के सीए संदीप श्रीधर ( Sushant'S CA sandeep sridhar ) से सुशांत के खाते हुए सभी लेनदेन का की जानकारी ली। बता दें इस वक्त ईडी 15 करोड़ रुपयों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। ईडी ने बैंको से रिया और उनके परिवार के नाम हुई दो कंपनियों का विवरण भी बैंक से मांगा है। बता दें सुशांत के परिवार के मुताबिक रिया और उनका परिवार सुशांत की कंपनियों ( Rhea and her family run Sushant's company ) को चलाते थे। जिसमें से सुशांत की एक कंपनी का नाम उनके पिता के नाम पर दर्ज है। जिसका पता भी ईडी लगा रही है।

बता दें सुशांत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप ( Sushant's father KK Singh has made many serious allegations against Reha Chakraborty ) लगाए हैं। जिसमें उन्होंने कहा है कि रिया ने उनके बेटे का इस्तेमाल किया है। इंडस्ट्री में नाम बनाने के लिए वह सुशांत संग रिलेशन ( Rhea was in releastionship with sushant ) में आई थी। रिया ने सुशांत के 15 करोड़ रुपयों को एक साल ( she spent 15 crores of Sushant in one year only) में ही खर्च कर दिया। साथ उनका यह भी कहना है कि 'रिया के पास सुशांत के सारी मेडिकल रिपोर्ट ( Rhea has sushant medicial report ) भी हैं। कुछ समय पहले ही सुशांत के पिता का एक ओर वीडियो सामने ( Sushant father video ) आया था। जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने फरवरी में ही बांद्रा पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी थी कि सुशांत की जान को खतरा है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने कुछ नहीं किया।