ED का बड़ा खुलासा: Sushant Singh Rajput के अकाउंट से Rhea Chakraborty को नई ट्रांसफर हुई बड़ी रकम

नई दिल्ली | पिछले कुछ दिनों में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) से ईडी (Enforcement Directorate) दो बार पूछताछ कर चुकी है। उनकी सारी अकाउंट डिटेल्स समेत फोन भी ईडी के पास हैं। रिया के फोन, बैंक अकाउंट डिटेल्स और कई जरूरी दस्तावेजों से प्रवर्तन निदेशालय ये तलाशने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के बैंक से पैसे निकाले थे या नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 अन्य के खिलाफ बेटे के अकाउंट से 15 करोड़ निकालने का आरोप (Money Laundering case on Rhea Chakraborty and 6 others) लगाया है। इसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब ईडी को सुशांत और रिया के बैंक अकाउंट (Rhea Sushant bank account details) की अहम जानकारी मिली है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी ने अपनी रिसेंट इन्वेस्टिगेशन में पाया कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से कोई बड़ा अमाउंट रिया चक्रवर्ती या उनके परिवारवालों को ट्रांसफर नहीं हुआ है। अगर रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो सुशांत के अकाउंट में पिछले साल वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 15 करोड़ रुपये थे और इसका इस्तेमाल टैक्स और ट्रैवल से जुड़ी हुई चीजों के लिए पेमेंट में (Sushant paid on Tax and Travel in last in financial year) किया गया था। वहीं 15 लाख रुपये सुशांत के कोटक बैंक से कथित तौर पर निकाले (Rs. 15 lakh withdrawl from Sushant Kotak bank accpunt) गए थे। ईडी के मुताबिक, रिया इन बैकों में से किसी भी बैंक अकाउंट में ज्वाइंट अकाउंट होल्डर (Rhea Chakraborty was not the account holder of any Sushant bank accounts) नहीं हैं।

बता दें कि ईडी ने रिया से उनकी इन्वेस्टमेंट और इनकम से जुड़े हुए सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए (ED collected Rhea all income and investment documents) थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रिया की इनकम और उनके खर्चों में बहुत फर्क देखने को मिल रहा था। इसके अलावा रिया और उनके भाई शॉविक चक्रवर्ती का सुशांत की दोनों कंपनियों में डायरेक्टर के रूप में नाम भी शामिल (Rhea and showik was the director of Sushant companies) था। जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर सुशांत की दोनों कंपनी में रिया और उनके भाई का क्या रोल था। इसके अलावा सुशांत केस अब सीबीआई के हाथ में चला गया है। जिसको लेकर भी जांच शुरू हो गई है।