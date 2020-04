ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई 'एक थी बेगम', जुर्म अनंत, जुर्म कथा अनंता

-दिनेश ठाकुर

समाज शास्त्री भले जुर्म और मुजरिमों के महिमा मंडन के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहें, फिल्म वालों के लिए जुर्म की दुनिया फार्मूलों की ऐसी भरी-पूरी खान है कि खुदाई करते जाओ और फिल्में बनाते जाओ। मारिओ पुजो के उपन्यास 'द गॉडफादर' पर हॉलीवुड में 1972 में इसी नाम से बनी फिल्म से यह सिलसिला शुरू हुआ था। तब से अब तक हॉलीवुड और बॉलीवुड में जुर्म के दलदल पर जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं।

कुछ साल पहले तक रामगोपाल वर्मा का फिल्मी कारखाना तो एक के बाद एक इसी तरह की फिल्मों का उत्पादन कर रहा था। ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर इन दिनों दिखाई जा रही 'एक थी बेगम' नाम की वेब सीरीज रामगोपाल वर्मा की उन्हीं फिल्मों की याद दिलाती है। अस्सी के दशक की पृष्ठभूमि वाली इस वेब सीरीज की नायिका अशरफ उर्फ सपना (अनुजा सेठी) अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में दाखिला लेती है और एक बड़े माफिया डॉन (अजय गेही) के नाक में दम कर देती है।

नौ साल पहले आई एस. हुसैन जैदी की किताब 'माफिया क्वीन्स ऑफ मुम्बई' में जिन महिला डॉन के किस्से थे, यह वेब सीरीज उनमें से एक किरदार से प्रेरित है। अपराध को आध्यात्म से 'ज्यादा रसीला' और बंदूक को गुलाब से 'ज्यादा आकर्षक' मानने वाले फिल्मकार विशाल भारद्वाज (मकबूल, ओमकारा, कमीने) की नजर भी अशरफ उर्फ सपना नाम के इस किरदार पर थी। कुछ साल पहले उन्होंने दीपिका पादुकोण और इरफान खान को लेकर इस पर 'सपना दीदी' बनाने का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले कि इस फिल्म की शूटिंग शुरू होती, इरफान को कैंसर के इलाज के लिए लंदन जाना पड़ा। तभी से 'सपना दीदी' अधर में है।

