कोरोनो का कहर, आमने सामने हुई एकता कपूर और रिचा चड्ढा

कोरोना वायरस का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इससे निपटने के लिए सभी लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग इसे काफी गंभीरता से ले रहे हैं। तो कुछ अभी भी लापरवाही बरत रहें हैं। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन 'डबल्यूएचओ' ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं लेने के कारण दो सेलेब्स एकता कूपर और रिचा चड्ढा सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गई है। ऐसे में दोनों एक्ट्रेस के बीच काफी बहस हुई है।

Fear n panic understood it’s still irresponsible! N no excuse is justified ! Ppl r scared n will blame fear on anything n anyone ! We shud b mature enough not to buy it ! Anyways respect ur point of view tho:)