‘I Love Muhammad’ पर विवाद के बीच एकता कपूर पहुंची दरगाह, चढ़ाए चादर और फूल

Ekta Kapoor: टीवी या बॉलीवुड कलाकार मंदिर हो या दरगाह हर जगह हाजरी लगाते हैं। ऐसे में अजमेर शरीफ दरगाह एक ऐसी जगह है, जहां हर रोज लाखों लोग अपनी मुराद लेकर आते हैं, जिनमें आम आदमी से लेकर बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारे तक शामिल होते हैं। इसी बीच मशहूर प्रोड्यूसर और बालाजी टेलीफिल्म्स की हेड एकता कपूर भी अपनी नई फिल्म की कामयाबी के लिए दुआ मांगने अजमेर शरीफ पहुंचीं। जिसके बाद जैसे ही उनकी दरगाह में चादर और फूल चढ़ाते हुए, सर पर टोकरी रखे हुए तस्वीरें आई तो हंगामा मच गया। लोगा एकता कपूर को ट्रोल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकिं इन दिनों देश में एक नया विवाद चल रहा है 'आई लव मोहम्मद'।