‘I Love Muhammad’ पर विवाद के बीच एकता कपूर पहुंची दरगाह, चढ़ाए चादर और फूल

Ekta Kapoor: टीवी या बॉलीवुड कलाकार मंदिर हो या दरगाह हर जगह हाजरी लगाते हैं। ऐसे में अजमेर शरीफ दरगाह एक ऐसी जगह है, जहां हर रोज लाखों लोग अपनी मुराद लेकर आते हैं, जिनमें आम आदमी से लेकर बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारे तक शामिल होते हैं। इसी बीच मशहूर प्रोड्यूसर और बालाजी टेलीफिल्म्स की हेड एकता कपूर भी अपनी नई फिल्म की कामयाबी के लिए दुआ मांगने अजमेर शरीफ पहुंचीं। जिसके बाद जैसे ही उनकी दरगाह में चादर और फूल चढ़ाते हुए, सर पर टोकरी रखे हुए तस्वीरें आई तो हंगामा मच गया। लोगा एकता कपूर को ट्रोल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकिं इन दिनों देश में एक नया विवाद चल रहा है 'आई लव मोहम्मद'।
शुक्रवार, 26 सितंबर को जुमे की नमाज से ठीक पहले एकता कपूर अपनी टीम के साथ दरगाह पहुंचीं थीं। वहां उन्होंने जुमे की नमाज से पहले सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर अकीदत की चादर और फूल पेश किए। इस दौरान उन्होंने अपने वालिद और दिग्गज अभिनेता जितेंद्र, भाई तुषार कपूर और पूरे परिवार की तरफ से भी चादर पेश कर दुआ मांगी। इसी को लेकर कई लोग प्रोड्यूसर को सपोर्ट कर रहे हैं तो कई ट्रोल कर रहे हैं।
दरगाह के खादिम हाजी सैय्यद इमरान चिश्ती ने एकता कपूर को जियारत कराई, जबकि सैय्यद गुलफाम चिश्ती ने उन्हें दरबार का प्रसाद भेंट किया। एकता कपूर ने यहां लगभग 15 मिनट रुक कर अपने परिवार की खुशहाली और अपने कारोबार की तरक्की के लिए दुआएं मांगी।
एकता कपूर ने अपने नए प्रोजेक्ट्स की कामयाबी के लिए भी ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ मांगी। खादिम हाजी सैय्यद इमरान चिश्ती ने बताया कि कपूर परिवार का ख्वाजा साहब के दरबार से गहरा लगाव है। जब भी एकता कपूर कोई नई फिल्म बनाती हैं, तो उसकी कॉपी दरगाह पर पेश कर कामयाबी की दुआ मांगी जाती है।
एकता कपूर इस बार भी वह अपनी नई फिल्म 'वृषभ' और बालाजी टेलीफिल्म्स के दूसरे प्रोजेक्ट्स की कामयाबी के लिए अजमेर पहुंची। उन्होंने खासतौर पर अपने बेटे रवि कपूर और भतीजे लक्ष्य कपूर के लिए भी बुजुर्ग खादिम सैय्यद अब्दुल गनी चिश्ती उर्फ कल्लू मिया से विशेष दुआ करवाई। बता दें कि फिल्म 'वृषभ' 16 अक्टूबर को रिलीज होगी, जिसमें फिल्म स्टार मोहनलाल, समरजीत लंकेश, रागिनी द्विवेदी, सिद्दीकी, नयन सारिका और नेहा सक्सेना शामिल हैं।
वहीं, इस फिल्म के अलावा एकता कपूर अपने पॉपुलर शो ‘नागिन’ को लेकर भी चर्चा में हैं। वह इसके 7वें सीजन के साथ वापसी कर रही हैं। हाल ही में इसका एक प्रोमो भी रिलीज हुआ था। हालांकि इसमें भी नागिन का फेस रिवील नहीं किया गया। शो जल्द ही टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला है।