'xXx-2' की वजह से Ekta Kapoor को मिल रही है रेप की धमकियां, समर्थन में महिलाओं का मिल रहा है रक्षण

नई दिल्ली। टेलीविज़न और फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर ( Ekta kapoor ) अपनी वेब सीरीज 'ट्रिपल एक्स 2' ( xXx-2 ) की वजह से मुश्किलों में पड़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर मामला तेजी से तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वेब सीरीज में आर्मी ( Insulted Army ) की वर्दी और उनकी निजी जिंदगी को लेकर सीरीज में कुछ कथित आपत्तिजनक सीन्स ( Offensive scenes ) दिखाए गए हैं। जिसके बाद से यह हंगामा शुरू हुआ है। सैनिकों के अपमान करने के लिए इंटरनेट पर एकता के खिलाफ ( Raising voice against her) आवाज़ उठने लगी है। यही नहीं उन्हें रेप तक की धमकियां दी जा रही है।

एकता की जमकर आलोचना को होता देख देश की कई महिलाएं उनके समर्थन ( Women Support her ) में अब आ चुकी हैं। रेप की धमकी देने वालों पर कई सवाल उठाए गए। सुरक्षा को लेकर पुलिस को फोन कर महिला सेल से स्थिति को संभालने और हैंडल को टैग करके पूरा समर्थन दिखाने को मिल रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस मुद्दे को बेवजह बढ़ाया जा रहा है। एकता के समर्थन में उतरी एक महिला ने लिखा- 'वो लोग जो कह है कि एकता अश्लीलता फैला रही है। वह यह बात इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वह एक देशभक्त हैं, बल्कि वह लोग यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह स्वतंत्र रुप से रहने वाली एक महिला को उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। अगर इन जैसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो कल एकता की जगह और लड़कियों को यह सब सुनना पड़ेगा। महिला ने अपनी पोस्ट में मुंबई पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग को भी टैग किया है।'

@CPMumbaiPolice please look into this producers like @ektarkapoor are being theatrened by such petty criminals strict action needs to be taken https://t.co/xFzF56RzBA