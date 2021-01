मुंबई। निर्माता एकता कपूर ( Ekta Kapoor ) ने गुरुवार को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) की 35वीं जयंती पर उनको याद किया। एकता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जो उनके टीवी शो पवित्र रिश्ता के कई दृश्यों के कोलाज से बना है, जिसने सुशांत को रातोंरात लोकप्रिय बना दिया था।

’सितारे की तरह चमकते रहना’

एकता कपूर द्वारा साझा किए गए वीडियो में लिखा था,’हमारे मानव की याद में, अभी और हमेशा के लिए।’

इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा,’सुशी फॉरेवर। चमकते सितारे की तरह चमकते रहना। जहां भी हो ढेर सारा प्यार। हैप्पी बर्थ ऑन अर्थ डे।’

Sushi forever ! Shining bright like a star! Love n light wherever u r! Happie birth on earth day! pic.twitter.com/KTZzuy0IRc