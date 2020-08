Sushant Singh Rajput के नाम पर फंड मांगकर ट्रोल हुईं Ekta Kapoor, यूजर्स का गुस्सा देख कही ये बात

नई दिल्ली। टीवी क्वीन एकता कपूर(TV Queen Ekta Kapoor) के उपर इन दिनों बड़ी परेशानियों के बादल मंडरा रहे है कभी वो अपनी फिल्मों को लेकर तो कभी उनकी बयानबाजी को लेकर फंस जाती है लेकिन इन दिनों वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत(Sushant Singh Rajput died) के बाद से यूजर्स के गुस्से का भी शिकार हो रही हैं। जिसके चलते वो सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रोल हो रही हैं। इस बार ट्विटर पर #ShameOnEktaKapoor हैश टैग ट्रेंड कर रहा है।जिस पर यूजर्स एकता कपूर की क्लास लगा रहे हैं।

दरअसल एकता कपूर (ekta kapoor pavitra rishta fund) ने पवित्र रिश्ता नाम का एक फंड शुरू किया है जो डिप्रेशन से शिकार लोगों के लिए (pavitra rishta fund mental awareness) अवेयरनेस फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस फंड को आगे बढ़ाने के लिए एकता ने सुशांत सिंह राजपूत के चेहरे का इस्तेमाल किया है और उनके तस्वीर के साथ इस फंड रेजर के बारे में मैसेज लिखा है। जैसे ही एकता के इस फंड की तस्वीर सामने आई, वो फैंस के गुस्से का शिकार बनने लगी। सोशल मीडिया पर एकता को ट्रोल किया जाने लगा। सभी ने एकता पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुशांत के चेहरा का इस्तेमाल करके एकता अपना धंधा चमका रही हैं।

Even though this is not a fund started by me, but started by Zee and is a needed one at that, I am always with Zee for any other mental awareness fund that they want to do, but on this one I would like to respectfully dissociate myself. #SSR Hope the truth prevails. pic.twitter.com/XGjiVEUZ1t