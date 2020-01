बॉलीवुड एक्ट्रेस ने टॉयलेट में खिंचवाई ऐसी फोटो, गंदे कमेंट्स की आ गई बाढ़, किसी ने कहा बेहया तो किसी ने...

बॉलीवुड अभिनेत्री एली अवराम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वे अक्सर अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी तस्वीर पोस्ट कर दी कि लोग उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं। यूजर्स उनकी तस्वीर पर गंदे-गंदे कमेंट्स कर रहे हैं।

दरअसल एली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वे टॉयलेट में बैठी नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में एक्ट्रेस टॉयलेट में बैठकर फोन पर बात करती नजर आ रही हैं। उन्होंने एक जैकेट पहना है जिसे ऊपर करने पर उनका शरीर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है

तस्वीर के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘That Sunday morning when you get a call from your overprotective friend, to hear about last night। Ahaa oh hmmm mmmhmm eem oops ok।’ उनके इस फोटोशूट को देखने के बाद ट्रोलर्स ने उन्हें खूब खरी—खोटी सुना दी है। एक यूजर ने लिखा, 'अपने अंग को दिखने में क्या मजा आता है।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है,'शर्म आती है या बेच खाई।' वहीं एक और यूजर ने लिखा है, 'बेहया महिला...।'