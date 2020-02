सिद्धार्थ की जीत पर खड़े किए सवाल तो, चैनल ने कहा नहीं है यह हमारी एम्प्लाई

बिग बॉस सीजन 13 का ग्रैंड फिनाले सिद्धार्थ शुक्ला ने जीतकर ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपए जीते हैं। लेकिन इसी के बाद से उनकी जीत पर विवाद खड़ा हो गया है। क्योंकि कलर्स चैनल का एम्पलाई होने का दावा कर रही फरीहा ने सोशल मीडिया पर बिग बॉस शो और चैनल पर सिद्धार्थ के प्रति बायस होने के आरोप लगाते हुए चैनल का बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। जिस पर कलर्स चैनल ने स्पष्ट कर दिया है कि यह लड़की हमारी एम्प्लाई नहीं है। वहीं इनके द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूर्ण रूप से गलत है निराधार हैं।

बतादें की फरीहा नाम की इस लड़की ने ट्विटर डैंडल से 15 फरवरी को ट्वीट करके लिखा कि मैंने कलर्स टीवी की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है। मैंने क्रिएटिव डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम किया है लेकिन एक फिक्स्ड शो का हिस्सा बनकर मैं ख़ुद को नीचे नहीं गिरा सकती। कम वोट मिलन के बावजूद चैनल सिद्धार्थ शुक्ला को विजयी बनाने पर तुला है। माफ कीजिए, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकती। फरीहा के ट्वीट के बाद कई सेलेब्रिटीज़ ने इसे रीट्वीट करके सिद्धार्थ के विजेता बनने पर सवाल उठाये, जिसके बाद 17 फरवरी को कलर्स टीवी ने सोशल मीडिया एकाउंट से जानकारी दी है कि यह लड़की चैनल की कर्मचारी नहीं रही। साथ ही दावा किया कि चैनल पर लगाए सभी आरोप ग़लत हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर किये गये बयान में कहा गया है- हम कलर्स की ओर से यह साफ़ करना चाहते हैं कि फरीहा हमारे चैनल की कर्मचारी नहीं है।

चैनल के इस बयान के बाद फरीहा ने ट्विटर पर जवाब देते हुए कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने लिखा- जैसी की उम्मीद थी। क्या कंट्रोल रूम का वीडियो फेक है? सिद्धार्थ शुक्ला का कॉन्ट्रेक्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते? बिग बॉस फिनाले में मिले वोटों का इंडिपेंडेंट ऑडिट क्यों नहीं करवा लेते? लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। आप का चिट्ठा खुल चुका है।

I have decided to quit my job at @ColorsTV. I had a tremendous time working with the creative department but I can't demean myself being part of a fixed show. The channel is keen on making Siddharth Shukla the Winner despite less votes. Sorry, I can't be part of it. #BiggBoss