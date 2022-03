आलिया भट्ट से है इमरान हाशमी का ये खास रिश्ता, यहां जानें

बाॅलीवुड के ब्यूटीफुल एक्ट्रेस आलिया भट्ट और किसिंग किंग इमरान हाशमी असल जिंदगी में भाई- बहन हैं। इमरान हाशमी का आज यानि 24 मार्च को जन्मदिन भी हैं। चलिए जानते हैं दोनो के रिश्ते के बारें में…

बाॅलीवुड में कई ऐसे सेलेबेस हैं जिनके बीच में पारिवारिक रिश्ता है।वैसे ही बाॅलीवुड का दिग्गज अभिनेत्री आलिया भट्ट और इमरान हाश्मी रिश्ते में भाई बहन लगते हैं। बता दें आलिया भट्ट के पिता जी यानी मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट और इमरान हाशमी की मां सगे भाई बहन हैं। इस रिश्ते से इमरान हाशमी, महेश भट्ट के भांजे हुए और इमरान रिश्ते में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और पूजा भट्ट के भाई हैं।

