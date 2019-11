इमरान हाशमी की 'चेहरे' और 'द बॉडी' की रिलीज डेट अनाउंस, 'मर्दानी 2' से होगी टक्कर

बालीवुड एक्टर इमरान हाशमी की आने वाली 2 फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी अपकमिंग मूवी 'चेहरे' अगले साल 24 अप्रेल को रिलीज होगी। एक्टर की दूसरी आगामी मूवी 'द बॉडी' ऋषि कपूर के साथ आएगी। इसे 13 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा।

अमिताभ वकील के रोल में

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की जोड़ी वाली फिल्म 'चेहरे' 24 अप्रैल, 2020 को रिलीज होगी। रूमी जाफरी के निर्देशन में बन रही ये मूवी एक मिस्ट्री-थ्रिलर है जिसकी कहानी एक फ्रेंड ग्रुप के बारे में है। इस ग्रुप में कुछ लोग रिटायर्ड लॉयर हैं और वे शिमला के एक बंगले में एक साइकोलॉजिकल गेम खेलने के लिए मिलते हैं। इस मूवी में इमरान एक बड़े बिजनसमैन और अमिताभ वकील के किरदार में दिखेंगे। फिल्म में रिया चक्रवर्ती, सिद्धांत कपूर, धृतमान चक्रवर्ती, रघुवीर यादव और अन्नू कपूर भी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देंगे।

शवगृह से गायब हुई लाश की तलाश

इमरान की आगामी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ‘द बॉडी’ का निर्देशन मशहूर मलयालम फिल्मकार जीतम जोसेफ ने किया है। यह मूवी स्पैनिश थ्रिलर ‘एल कूयेरपो’ से प्रेरित है। फिल्म की कहानी एक पुलिस अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे शवगृह से गायब हुए एक लाश की तलाश रहती है। मूवी में ऋषि कपूर, शोभिता धुलिपाला और वेदिका जैसे कलाकार हैं। मूवी का पोस्टर भी लांच कर दिया गया है।

Release date finalized... Emraan Hashmi , Rishi Kapoor, Vedhika and Sobhita Dhulipala... #TheBody to release on 13 Dec 2019... Directed by Jeethu Joseph... Produced by Sunir Kheterpal... Viacom18 Studios presentation. pic.twitter.com/WcDi6dDqUA

New release date... Amitabh Bachchan and Emraan Hashmi... #Chehre to release on 24 April 2020... Directed by Rumi Jafry... Produced by Anand Pandit Motion Pictures and Saraswati Entertainment P Ltd... Presenting the first look of the actors: pic.twitter.com/QHV2dboMpg