ईशा देओल ने पहले दी मां हेमा मालिनी को जीत की बधाई, फिर भाई सनी के लिए लिखा ये मैसेज

इस लोकसभा चुनाव 2019 ( Lok Sabha Election 2019 ) में मोदी सरकार ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। अभिनेता सनी देओल ने गुरदासपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील जाखड़ को 82,459 मतों पराजित किया। सनी की इस जीत से पूरा देओल परिवार बहुत खुश है। सालों पुराना मतभेद भूलाकर बहन ईशा देओल ने अपने बड़े भाई सनी को जीत पर बधाई दी।

ईशा देओल भी भाई की खुशी में शामिल होते हुए सोशल मीडिया पर भाई सनी देओल को बधाई दी है। ईशा ने लिखा, 'नरेंद्र मोदी, बीजेपी, हेमा मालिनी, सनी देओल को बधाई। मुझे इस जीत पर गर्व है। क्या जीत थी।'

Well deserved congratulations to 😄💥💥💥💥💥💥💥💥 @dreamgirlhema https://t.co/GeLFzQSFrR

ईशा ने सनी के साथ अपनी मम्मी हेमा को भी उनकी शानदार जीत के लिए बधाई दी हैं। ईशा ने चुनाव आयोग के प्रमाण पत्र के साथ हेमा मालिनी की तस्वीर शेयर करके लिखा- 'उन्होंने दोबारा जीत हासिल की है, बधाई और दूसरे राउंड के लिए मेरी शुभकामनाएं।'

Congratulations @iamsunnydeol my best wishes to u always 👍🏼😊♥️