ईशा गुप्ता ने लगाया होटल व्यवसायी पर छेड़छाड़ का आरोप, एक्ट्रेस ने कहा, 'रेप जैसा अनुभव..'

ईशा गुप्ता Esha Gupta पिछले कुछ दिनों से अपनी फिल्म 'वन डे: जस्टिस डिलीवर्ड' को लेकर चर्चा बटोर रही थीं। फिल्म इसी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म में अनुपम खेर भी लीड रोल में हैं। फिल्म की रिलीज के बाद ईशा अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक्स पर गई थीं लेकिन वहां उनका अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा। उन्होंने इसका जिक्र सोशल मीडिया पर किया है। साथ ही उन्होंने एक होटल व्यवसायी पर गलत व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है।

If a woman like me can feel violated and unsafe in the county, then idk what girls around feel. Even with two securities around I felt getting raped.. #RohitVig you’re a swine.. he deserves to rot