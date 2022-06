ईशा गुप्ता को खटका नेपोटिज्म, बोलीं-'स्टार किड होने का ये है फायदा, जिनती मन चाहे फ्लॉप फिल्में दे सकते हो'

इन दिनो बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता की बोल्डनेस के चर्चे हर ओर हैं। इन्होंने बॉबी देओल स्टारर आश्रम सीरीज में अपनी एक्टिंग और बोल्डनेस से सबको शॉक्ड कर दिया। हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है। आज से इंडस्ट्री में अच्छे मुकाम पर हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ईशा गुप्ता ने इसपर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने नेपोटिज्म पर भी बात की।

हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने कहा कि इंडस्ट्री में बाहर से आने वालों को यहां रोने के लिए ना कोई कंधा है और ना ही सही सलाह या रास्ता बताने वाला है। मैं जिन लोगों से भी मिली, उनमें से बहुत कम ही सच्चे और रियल लोग थे। फिलहाल मेरा एजेंट ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं उनपर आंख बंद कर भरोसा कर सकती हूं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आपकी कामयाबी देखना चाहते हैं।

