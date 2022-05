'आश्रम 3' में एंट्री के लिए ईशा गुप्ता रात में प्रकाश झा को ऐसे करती थीं तंग, फिर जाकर मिला ये रोल

वैसे तो ईशा गुप्ता अपनी हॉटनेस को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं, लेकिन इन दिनों उनके सुर्खियों में होने की वजह कुछ और है। दरअसल में वो अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'आश्रम 3' को लेकर चर्चा में बनी हुईं हैं। सीरीज का ट्रेलर रिलीज होते ही ईशा की बोल्डनेस के सभी दीवाने हो गए हैं।

वैसे तो इस सीरीज में बाकी किरदार तो पुराने हैं, लेकिन इस बार ईशा गुप्ता ने बाबा के आश्रम में एंट्री ली है। इस सीरीज में वह बॉबी देओल के साथ बोल्ड सीन में नजर आने वाली हैं। सीरीज में उनके लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है, लेकिन ये रोल मिलना उनके लिए आसान नहीं था इसके लिए उन्हें रात रात जागना पड़ा है ऐसा हम नहीं बल्कि ईशा गुप्ता ने खुद कबूला है।

Esha Gupta used to send messages in night to Prakash Jha for Ashram 3