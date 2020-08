Sushant Singh केस का पूरा मास्टरमाइंड Sandeep Ssingh है, दुबई से फोन आने की बात कर रहा था CBI करे पूछताछ- चश्मदीद गवाह

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत का निधन (Sushant Singh Rajput death) 14 जून को हुआ था। उस दिन सबसे पहले सारी चीजों को अपना कंट्रोल संदीप सिंह ने लिया था। खुद को सुशांत का बेस्टफ्रेंड बताने वाले संदीप सिंह (Sushant friend Sandeep Ssingh) क्राइम सीन में मौजूद रहने से लेकर पोस्टमार्टम में जरूरी दस्तावेज देना, वहां उपस्थित रहना और अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां करवाना इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे। हालांकि जब सीबीआई जांच की मांग आई तो वो कहीं गायब हो गए। सुशांत के परिवार (Sushant Family) ने भी उन्हें पहचानने से इंकार किया। हाल ही में संदीप सिंह का रिपब्लिक टीवी ने एक फूटेज दिखाया था जिसमें वो कूपर अस्पताल (Cooper Hospital) के सामने किसी को थम्स अप करते नजर (Sandeep Ssingh thumbs up video) आ रहे थे। अब उस दिन कूपर हॉस्पिटल में मौजूद रहे चश्मदीद गवाह सुरजीत सिंह राठौर (Eye Witness Surjeet Singh Rathore) ने संदीप सिंह को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है।

सुरजीत सिंह राठौर (Surjeet Singh Rathore)ने रिपब्लिक टीवी से बातचीत करते हुए सीधे तौर पर संदीप सिंह को सुशांत सिंह राजपूत का कातिल (Sujeet said Sandeep Ssingh is a murderer of Sushant) बताया। उन्होंने कहा कि संदीप सिंह ही थे जो सबकुछ देखकर रहे थे। उन्होंने कुछ पांच-छह लड़कों को बुलाया था कि तुम ये देखो तुम वो देखो। मैंने देखा ये आदमी इतना काम कर रहा है तो वहां मौजूद मेरे दोस्त सूरज सिंह से पूछा कि ये सुशांत के परिवार से कोई है क्या? तो उन्होंने बताया नहीं ये उनका पुराना दोस्त है। फिर मैं मिला भी लेकिन ये सुनकर कि मैं करणी सेना (Karni Sena) का पदाधिकारी हूं ये नाम सुनते ही वो दूर चला गया। घबरा गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा कि सुशांत के भाई नीरज सिंह (Sushant brother Neeraj Singh) को आ जाने देते हैं। लेकिन उसने मना कर दिया फिर वो बिगड़ गया। मैं तो कह रहा हूं इस केस का मास्टरमाइंड संदीप सिंह ही है। वो मुंबई पुलिस का कोई थ्री स्टार का ऑफिसर था जिससे दुबई को लेकर (Sandeep Ssingh was talking about Dubai connection) भी वो कुछ बात कर रहा था। रात को दुबई से फोन आया था, हम वहां गए थे। फिर बाद में हमें बोल दिया गया कि आप लोग यहां से जाओ अभी।

सुरजीत सिंह राठौर ने आगे बताया कि सुशांत के भाई नीरज सिंह बबलु ने मुझसे कहा था कि आप वहां कि सारी चीजें देखों जब तक हम आ रहे हैं। लेकिन हमें उस जगह से हटा दिया गया। कहा गया कि आपकी एंट्री नहीं है वहां। मुझे तभी संदीप सिंह पर कुछ संदेह हो गया था। मैंने मुंबई के डीजीपी अभिषेक त्रिमुखे (DGP Abhishek Trimukhe) को भी ये सब बाद में बताया था तो उन्होंने कहा था कि वो संदीप सिंह से पूछताछ करेंगे। हालांकि बाद में कुछ नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं कि सीबीआई (CBI) एक बार संदीप सिंह को पकड़कर पूछताछ करे सब सच बाहर आ जाएगा। पूरा केस इससे जुड़ा हुआ है। मैं खुद भी सीबीआई का गवाह बनने को तैयार हूं अगर उन्हें मेरी जरूरत पड़ती है।