Sushant Singh की मौत की जांच में जुटी मुंबई पुलिस से अंसतुष्ट परिवार, जल्द खटखटा सकता है कोर्ट का दरवाज़ा

नई दिल्ली। बॉलीवुड में तेजी उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant SIngh Rajput ) में 14 जून को मुंबई बांद्रा ( Mumbai Bandra house ) स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या ( Sushant comitt suicide ) कर ली। पुलिस ने पहले सुशांत की मौत की वजह डिप्रेशन ( Sushant was in depression ) बताई, लेकिन कंगना रनौत ( Kangana Ranaut and bollywood celebs raise voice for CBI inquiry ) और कई बॉलीवुड सेलेब्स के बयान ने सुशांत सिंह राजूपत के सुसाइड केस को नया मोड़ दे डाला। इस बीच सुशांत के फैंस भी सोशल मीडिया पर मौत की जांच के लिए सीबीआई जांच की मां करने लगे। सोशल मीडिया पर सीबीआई जांच ( campaign for CBI inquiry ) के लिए कैंपेन तक चलाया जाना लगा। लेकिन इस पूरे ही मामले में सुशांत के परिवार के तरफ से किसी भी तरह का रिएक्शन सामने नहीं आया। लेकिन अब बेटे की मौत एक महीने बाद परिवार की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों की माने तो जल्द ही परिवार न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं।

दरअसल, छातापुर से बीजेपी विधायक (BJP MLA from Chhatarpur and Sushant Cousin ) और सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू ( Neeraj Kumar Bablu ) का एक बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि सुशांत की मौत की जांच ( Mumbai Police was confident of its investigation ) में जुटी मुंबई पुलिस से उन्हें काफी भरोसा था, लेकिन जिस तरह से वह जांच कर रही और केस में होने वाली देरी से परिवार अब पुलिस की ( Family is not happy with Mumbai Police investigation ) जांच से काफी दुखी है। उनका यह भी कहना है कि देशभर में कोरोनावायरस ( Corornaviurs in india ) फैलने की वजह से परिवार जांच के नतीजे के लिए थोड़ा और इंतजार कर रहे हैं। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए वह हर मुमकिन कोशिश करेंगे और समय के रहते यदि मुंबई पुलिस ठीक प्रकार से जांच नहीं कर पाई तो वह सीबीआई मांग के साथ-साथ कोर्ट जाने ( Will go to court ) पर विचार करेंगे।

बता दें नीरज कुमार बबलू ने यह भी बताया कि 'बीते दिन उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput last movie ) की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' ( Dil Bechara ) को परिवार के साथ देखा। यह फिल्म उन्होंने अपने आवास पर भाभी एमएलसी नूतन सिंह ( Sister in law Mlc Nutan Singh) समेत परिवार के लोगों संग देखी। फिल्म में सुशांत का किरदार देख परिवार के लोग काफी भावुक ( family became emotional after seeing Sushant's character ) हो गए। सुशांत 'दिल बेचारा ' में कैंसर पीड़ित ( Played the role of a cancer sufferer ) का किरदार निभाते हुए नज़र आए। उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म में जीने की प्रेरणा दी। मूवी में कैंसर पीड़ित लड़की को खुशी देने के लिए सुशांत सिंह राजपूत अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। फिल्म ने एक ही दिन में कई रिकॉर्ड ( Dil Bechara Record ) बना डाले हैं। फिल्म को देखने के बाद फैंस को यकीन करना बहुत मुश्किल सा हो रहा है कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं।