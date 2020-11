शाहरुख और गौरी के घर में रहने के लिए देना होगा इस आसान सवाल का जवाब, मिलेगा दो रात रुकने का मौका

नई दिल्ली | बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने हाल ही में अपनी फिल्म पठान (Pathan) की शूटिंग शुरू कर दी है। जिसके बाद उनके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। इसी के साथ शाहरुख के फैंस के लिए एक और अच्छी खबर है। दरअसल, आपको शाहरुख खान और गौरी खान (Gauri Khan) के घर में दो रात बिताने का मौका मिल सकता है। बस उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। दरअसल, गौरी खुद ये खास ऑफर लेकर आई हैं जिसके मुताबिक उनके घर में आपको फ्री में रहने का मौका मिल सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गौरी खान ने अमेरिकन कंपनी AirBnb के साथ पार्टनरशिप की है। ये कंपनी रेंट पर घर दिलवाती है तो जाहिर है कि गौरी ने इसे लेकर एक खास प्लान बनाया है। साल 2021 के वैलेंटाइन डे को लेकर शाहरुख और गौरी के फैंस के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई है जिसमें उन्हें एक आसान सवाल का शानदार जवाब देना है। आपको बताना है कि 'ओपन आर्म वेलकम' यानी की किसी का तहे दिल से स्वागत करने को आप किस तरह से देखते हैं या समझते हैं। आपके लिए इसका क्या मतलब है। इस सवाल का जवाब आपको 30 नवंबर तक देना है। उसके बाद ये देखा जाएगा कि किसका जवाब सबसे ज्यादा क्रिएटिव और खास है।

Our Delhi home is filled with memories of our early days, what we collected over the years and all the things we love as a family. Through my collaboration with @airbnb_in, get a chance to be our guest :) #HomewithOpenArms #AirbnbPartnerhttps://t.co/Z8hbOyFxXx pic.twitter.com/SZ6Drlan5N