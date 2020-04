फराह खान ने पीएम मोदी की दीए जलाने वाली अपील पर साधा निशाना, कहा- हम बर्बाद हो जाएंगे..

नई दिल्ली | शुक्रवार को पीएम मोदी ने अपने वीडियो संदेश में जनता से अपील की थी कि 5 अप्रैल को सभी सोशल डिस्टेन्सिंग को मेंटेन रखते हुए 9 मिनट के लिए अपने घरों की लाइट्स बंद करके दीया, मोमबत्ती या मोबाइल की टॉर्च की जलाएं। जिसपर अब डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान (Farah Khan) का रिएक्शन आया है। फराह खान ने सरकार से सवाल करते हुए एक ट्वीट (Tweet) किया है जो खूब वायरल हो रहा है।

The ppl have clapped hands,, rang bells, banged thalis even donated to the PMs care Fund, and will now also light candles on April 5th.

Can d Govt NOW hire a very good Economist &get actual measures on how to save this Country frm an Economic catastrophe or else we will b doomed