रामचरण, प्रभुदेवा और Farah Khan होस्ट करेंगे दिव्यांगों के लिए डिजिटल पैरा डांस शो

मुंबई। तेलुगू अभिनेता राम चरण ( Ram Charan ) , कोरियोग्राफर-फिल्मकार व अभिनेता प्रभुदेवा ( Prabhu Deva ) और कोरियोग्राफर व फिल्मकार फराह खान ( Farah Khan ) एक डिजिटल पैरा डांस शो की मेजबानी करेंगे। शो का शीर्षक 'हील योरलाइफ थ्रू डांस' ( Heel Your Life Through Dance ) है। यह शो विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए है और इन कठिन समय के दौरान मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए है।

फराह खान ने सोशल मीडिया साइट ट्वीटर पर एक ट्वीट में लिखा,'हमारे दिव्यांग भाई-बहनों के साथ 'हील योरलाइफ थ्रू डांस' के सेलिब्रेशन में मुझे शामिल करने के लिए रामचरण और उपासना कानोड़िया को धन्यवाद। एक ऐसा ऑनलाइन टैलेंट शो, जो हमें सकारात्मक होने की प्रेरणा देता है।

Thank you dear @alwaysramcharan & @upasanakonidela 4 including me in #healurlifethroughdance a celebration of our Divyang brothers & sisters thru dance!An online talent show, that inspires us 2stay positive



Entries : https://t.co/gyQzJSBdmI @PDdancing @urlife_co_in