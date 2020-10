Farhan Akhtar के घर पर सुशांत सिंह राजपूत के पुराने कुक केशव के काम करने की उड़ी खबर, एक्टर को देनी पड़ी सफाई

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत से हर रोज एक नई बात सामने आती रहती है। दिवंगत एक्टर के निधन के बाद बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म (Nepotism) को लेकर काफी बहस हुई। कई सेलेब्स ने आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स के मुद्दे पर खुलकर बात की। वहीं जनता ने स्टारकिड्स (Starkids) को खूब ट्रोल भी किया। उसके बाद ड्रग का मामला सामने के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड घिरा हुआ है। इसी बीच सोशल मीडिया पर खबर आई कि फरहान अख्तर ने सुशांत के घर में काम करने वाले कुक केशव (Keshav) को अपने घर पर काम पर रख लिया है। इस बात को लेकर फरहान को बहुत ट्रोल (Farhan Akhtar trolled) भी किया गया वहीं अब एक्टर ने खुद आगे आकर सफाई दी है।

फरहान अख्तर ने कुछ टीवी चैनल्स पर निशाना साधते हुए अपना गुस्सा निकाला है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट (Farhan Akhtar tweet) करते हुए लिखा- मेरे पास केशव नाम का कोई भी शख्स काम नहीं करता है। बिना आश्चर्यचकित हुए फेक न्यूज चैनल के द्वारा एक और झूठ। प्लीज सब लोग इतने भोले बनना बंद कर दीजिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि एक इंसान चीख रहा है टीवी पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सच बोल रहा है। बता दें कि सिर्फ फरहान को लेकर ही ऐसी अफवाह नहीं उड़ी है बल्कि सारा अली खान (Sara Ali Khan) को लेकर भी एक बात सामने आई थी।

For the record: I have no person named Keshav working at mine. Unsurprisingly, another lie by a fake news channel famous for peddling lies.

Please stop being so gullible. Just because a guy screams it out on TV doesn’t make it true. https://t.co/Fkex3iUHug