मुंबई। दुनियाभर में फेसबुक के डाटा लीक विवाद के बाद अकाउंट डिलीट का कैंपेन #DeleteFacebook चल रहा है। इसकी शुरुआत स्पेस एक्स (SpaceX) के सीईओ इओन मास्क ने की। फिर अमरीकी सिंगर शेर और एक्टर जिम कैरी ने अपना पर्सनल फेसबुक अकाउंट डिलीट किया। अब बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर ने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया है। इसकी जानकारी फरहान ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी।

फरहान अख्तर ने ट्विटर पर लिखा, 'गुड मार्निंग. मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूं कि मैंने मेरा व्यक्तिगत फेसबुक अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। हालांकि, फरहानअख्तरलाइव (Farhanakhtarlive) नाम का वेरिफाइड अकाउंट अभी भी एक्टिव है।'

Good morning. This is to inform you all that I have permanently deleted my personal Facebook account.



However, the verified FarhanAkhtarLive page is still active.