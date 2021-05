फरहान अख्तर पर यूजर ने लगाया सीनियर सिटीजंस वाले केंद्र पर वैक्सीन लगवाने का आरोप, एक्टर ने दिया जवाब

मुंबई। एक्टर फरहान अख्तर ने हाल ही ड्राइव—इन वैक्सीनेशन केंद्र पर जाकर कोरोना वैक्सीन लगवाया है। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग एक्टर को ट्रोल करने लगे। लोगों का कहना है कि एक्टर ने अपने सेलेब होने का फायदा उठाते हुए बिना बुकिंग के उस केंद्र पर टीका लगवाया जहां सीनियर सिटीजंस को वैक्सीन लगती है। एक ट्वीटर यूजर ने तो उनसे ऑनलाइन बुकिंग का स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए कह दिया।

फरहान को ट्रोल करते हुए एक ट्वीटर यूजर ने लिखा कि फरहान ने उस केंद्र पर टीका लगावाया जहां केवल 60 साल से उपर के लोगों को ही टीका लगाया जाता है। इस पर दूसरे यूजर ने लिखा, अगर ये सही है तो फरहान खान को बुकिंग का स्क्रीनशॉट दिखाकर मामले को साफ करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो लगेगा कि प्रमुख लोगों को आम लोगों के मुकाबले कहीं भी एक्सेस मिल जाता है।

इसका जवाब देते हुए फरहान ने ट्वीट में स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। इसमें उनके कोविड-19 वैक्सीन की डेट 8 मई लिखी हुई दिखी। साथ ही एक्टर ने लिखा कि ऐसा लॉजिकल सवाल पूछने के लिए शुक्रिया। इसका तो जवाब बनता है। बता दें कि सोमवार को भी फरहान ने एक ट्वीटर यूजर को जवाब दिया था जिसने उन्हें वीआईपी कहा था। यूजर ने लिखा था,'एक और वीआईपी फरहान अख्तर जो सीनियर सिटीजंस के लिए रिजर्व वैक्सीनेशन ड्राइव इन सेंटर से निकलते हुए, वह 60 साल से ज्यादा के हैं, दिव्यांग हैं ये हम नहीं जानते या फिर उन्होंने वैक्सीन के लिए अपने स्टेटस का इस्तेमाल किया।' फरहान ने इस यूजर को भी जवाब दिया। उन्होंने रिप्लाई में लिखा,'ये ड्राइव 45 साल से ज्यादा वाले लोगों के लिए थी... अब अपने समय के साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम करो जैसे कि अपना फोन गुमा दो।'

