मुंबई। शाहरुख खान के अभिनय से सजी अपकमिंग फिल्म 'डान 3' की स्टार कॉस्ट को लेकर आए दिन कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच एक मीडिया संस्थान ने फरहान अख्तर को लेकर खबर प्रकाशित की। इसमें दावा किया गया था कि फरहान अख्तर 'डान 3' में पुलिस अधिकारी के रोल में नजर आएंगे।

फरहान ने खबर को बताया गलत

फरहान अख्तर ने ट्विटर पर जानकारी दी, 'डॉन 3 को लेकर बिना जांच पड़ताल किए खबरें बनाने वालों से निवेदन है कि प्लीज दूर रहें। गलत खबरें प्रकाशित कर फिल्म के फैनबेस की उम्मीदें बढ़ाना सही नहीं है।'

Request those who conjure up news about #Don3 without any fact checking to please refrain.

It is not fair to raise expectations of the films fanbase via false news.