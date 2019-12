फरहान अख्तर ने शेयर किया भारत-कश्मीर का गलत नक्शा, इस आइपीएस के लताड़ के बाद मांगी माफी

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) नागरिकता संशोधन अधिनियम पर किए गए पोस्ट पर ट्रोल होने के बाद एक नए मुद्दे पर लताड़ा जा रहा हैं। डॉन और दिल चाहता है जैसी हिट फ़िल्मों का निर्देशन कर चुके फरहान अख्तर(farhan akhtar) ने सोशल मीडिया पर 19 दिसंबर को होनेवाले प्रोटेस्ट को लेकर की गई अपील में भारत और कश्मीर का गलत नक्शा जोड़ दिया थाl जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी क्लास लगा दिए। हालांकि बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली थी।

Here’s what you need to know about why these protests are important. See you on the 19th at August Kranti Maidan, Mumbai. The time to protest on social media alone is over. pic.twitter.com/lwkyMCHk2v

You also need to know that you ' ve committed an Offence u/s 121 of Indian Penal Code & it is not unintentional. @MumbaiPolice & @NIA_India are you listening.Please think of the Nation that is giving you everything in your Life.

Understand the Law👉( https://t.co/DK3hDYe9e2 )