चुनाव खत्म होने के 7 दिन बाद फरहान ने की वोट डालने की अपील, लोगों ने लगाई लताड़, कहा- अरे ढक्कन...

पूरे देश इन दिनों चुनावी रंग में रंगा हुआ है। सभी वर्गों के लोग इस चुनाव में खास रुचि ले रहे हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए एक्टर्स भी लोगों को जागरुक कर रहे हैं। इसी बीच एक्टर फरहान अख्तर ने भोपाल के लोगों से वोट डालने की अपील की। हालांकि एक्टर यह भूल गए कि भोपाल में चुनाव 12 मई को सम्पन्न हो चुके हैं।

फरहान ने ट्वीट करते हुए ल‍िखा, 'प्रिय भोपाल के मतदाताओं, यही वह टाइम है जब आप अपने शहर को एक और गैस त्रासदी से बचा सकते हो।' #SayNoToPragya #SayNoToGodse #RememberTheMahatma #ChooseLoveNotHate

Dear electorate of Bhopal, it’s time for you to save your city from another full-of-gas tragedy. #SayNoToPragya #SayNoToGodse #RememberTheMahatma #ChooseLoveNotHate