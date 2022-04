एक्टिंग का ऐसा जुनून कि पहली फिल्म में किया मुफ्त में काम, सालों बाद मिले इतने पैसे

मशहूर एक्टर फारुक शेख (Farooq Sheikh) अगर जिंदा होते तो उनकी उम्र करीबन 74 साल हो जाती। बता दे कि फारुक शेख ने अपने करियर की शुरुआत करीबन 25 साल की उम्र में फिल्म ‘गरम हवा’ से की थी।

फारुक शेख (Farooq Sheikh) ने हिंदी फिल्म जगत में बेहद कम उम्र में अपनी करियर की शुरुआत की थी और बता दे कि फारुक शेख (Farooq Sheikh) का पहली फिल्म ही हिट साबित हुई थी। लेकिन यह बात बेहद कम लोग जानते हैं कि फारुक शेख (Farooq Sheikh) को एक्टिंग का ऐसा नसा था की उन्होने अपनी पहली फिल्म ही बिना फीस लिए किया था।

Farooq Sheikh had passion for acting he worked for free in the film