फिल्म एडिटर Apurva Asrani ने Sushant Singh की मौत पर बोलें-'उसका करियर खत्म कर दिया,अब चुप मत रहो'

नई दिल्ली। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Death ) की अचानक से हुई मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है। सुशांत की मौत को एक महीने से ज्यादा होने जा रहा है लेकिन आज भी लोगों के दिमाग में बस एक ही प्रश्न जन्म ले रहा है कि आखिरी सफलता के इस मुकाम पर आकर सुशांत ने खुदखुशी ( Why Sushant Singh Rajput Commit Suicide ) का फैसला क्यों लिया? यही वजह है कि सोशल मीडिया पर एक्टर की मौत के लिए सीबीआई जांच ( Sushant Fans Want CBI Inquiry ) की मांग तेजी से उठ रही है। सुशांत के फैंस ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री की जानी-मानी हस्तियां भी चाहती हैं कि इस मामले में मुंबई पुलिस ( Mumbai Police ) के बदले सीबीआई जांच करें। इसी दौरान स्क्रीन राइटर और फिल्म एडिटर अपूर्व असरानी ( Screen Writter and Film Editor Apurva Asrani ) ने सोशल मीडिया पर लोगों से आग्रह किया है कि सुशांत की मौत के बाद कोई चुप न रहे।

#SushantSinghRajput was called a skirt chaser, falsely accused in a #metoo case, labelled problematic at work & his career written off. We watched silently. Days later, he was found dead by hanging. Now many are eager to label him 'unstable'. Don't be silent now. Talk about this.