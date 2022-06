खुशखबरी! बनने जा रही है ‘शक्तिमान’ पर फिल्म, 300 करोड़ होगा बजट, लीड रोल में दिखेगा ये एक्टर

जब भी 90s के टॉप शोज की बात की जाती है तो उसमें सबसे ऊपर 'शक्तिमान' (Shaktimaan) का नाम आत है। उस दौर में शायद ही ऐसा कोई रहा हो जिसने ये शो न देखा हो। इन दिनों ये सबका फेवरेट हुआ करता था और भला हो भी क्यों न इंडिया का पहला सुपरहीरो शक्तिमान जो था।

अगर आपको भी उस जमाने में शक्तिमान पसंद था तो आज हम आप के लिए बड़ी खुशखबरी की लेकर आए हैं। दरअसल में शक्तिमान पर अब फिल्म बनने की तैयारी शुरू हो गई है। 'शक्तिमान' और 'गंगाधर' का किरदार मुकेश खन्ना ने इसपर अमर उजाला से खुलकर बात की।

film to be made on shaktimaan with the budget of 300 crore