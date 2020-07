Sushant सुसाइड केस में फिल्ममेकर Shekhar Kapur ने ई-मेल के जरिए दर्जा कराया बयान, जल्द आना होगा थाने

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) ने 14 जून को मुंबई में स्थित अपने घर में पंखे से लटकर आत्महत्या ( Sushant Committed Suicide )कर ली थी। जिसके बाद से इंडस्ट्री में सुशांत द्वारा उठाए गए इस कदम से सभी हैरान है। पहले सुशांत का सुसाइड करने के पीछे डिप्रेशन ( Sushant Was in depression ) बताया जा रहा था। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री ( Bollywood Industry ) से एक के बाद एक बयान से नेपोटिज्म ( Nepotism ) का मामला सामने आया। अब सुशांत आत्महत्या मामले में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस अभी तक 34 ( Note 34 people statement ) से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। अब खबरें सामने आ रही हैं कि फिल्ममेकर शेखर कपूर ( Filmmaker Shekhar Kapur ) ने ई-मेल ( Send Statement by E-mail ) कर पुलिस को अपना बयान दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि शेखर शहर से बाहर हैं। यही वजह है कि उन्होंने मेल के माध्यम से अपना बयान पुलिस तक भेजा है।

जानकारी के अनुसार इस वक्त फिल्ममेकर शेखर कपूर ( Shekhar kapur is in Uttrakhand ) उत्तराखंड में है। पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द शेखर मुंबई पुलिस स्टेशन ( Police want shekhar come back soon ) आकर अपना बयान दर्ज कराए। लेकिन उत्तराखंड से मुंबई ( Uttrakhand to Mumbai ) वापसी को लेकर शेखर कपूर को लेकर कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को ई-मेल कर फिल्ममेकर ने क्या बयान दर्ज कराया है फिलहाल इसकी जानकारी तो प्राप्त नहीं हो गई है, लेकिन शेखर कपूर के बयान को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें जिस दिन सुशांत सिंह ने सुसाइड किया था। शेखर ने सबसे पहले ट्वीट ( Shekar tweet on sushant suicide ) कर यह कहा था कि 'वह जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा था कि यह कुछ दूसरे लोगों के कर्मों का फल है।' शेखर कपूर ने यह भी कहा है कि 'सुशांत बहुत परेशान थे और उनसे रात के तीन बजे भी बात किया करते थे।' ऐसे में पुलिस यह जानना चाहती है कि शेखर ने जो ट्वीट किया उसका असली आधार क्या था?

बता दें सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) मामले में निर्देशक संजय लीला भंसाली (Director Sanjay Leela Bansali ) का नाम भी सामने आया है। जिसके बाद कुछ दिनों पहले ही पुलिस संजय लीला भंसाली को बुलाकर उनका बयान ( Record Sanjay Leela Bansali Statement ) भी दर्ज किया था। लगभग तीन घंटे की इस पूछताछ में सुशांत को लेकर कई सवाल संजय से किए गए। खबरों की माने तो, पुलिस को दर्ज कराए बयान में संजय लीला भंसाली ने कहा है कि उन्होंने अपनी कुछ बड़ी फिल्में सुशांत को ऑफर ( Bansali offer big film Sushant ) की थीं लेकिन एक प्रोडक्शन हाउस के कॉन्ट्रैक्ट ( Sushant sign contract with another producyion house ) के चलते वह ये फिल्में नहीं कर पाए थे।

भंसाली यह भी बताया कि सुशांत को ऑफर की गई सभी फिल्मों को उसी प्रोडक्शन हाउस ( Another Actor from the same production house signed the film ) के एक एक्टर को उनकी वही सभी फिल्में मिली जिसका कॉन्ट्रैक्ट उस प्रॉडक्शन हाउस ( He also worked with same production house ) के साथ था। उसके साथ जुड़ा था। खबरों के मुताबिक, भंसाली ने 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' ( Ram-leela ) और 'बाजीराव मस्तानी' ( Bajirao Mastani ) सहित कुल 4 फिल्में ऑफर की थीं लेकिन सुशांत इनमें से किसी भी फिल्म में काम नहीं कर सके।