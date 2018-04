पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित अपकमिंग फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है। फिल्म में अनुपम खेर , मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे हैं। यह मूवी कांग्रेस नेता संजय बारु की किताब पर आधारित है। मूवी 21 दिसंबर 2018 को रिलीज होगी। अनुपम खेर के अलावा फिल्म में अक्षय खन्ना भी अहम किरदार में हैं। अक्षय इस फिल्म में संजय बारु के किरदार में नजर आएंगे। इसे विजय रत्नाकर निर्देशित कर रहे हैं।हंसल मेहता इसके क्रिएटिव प्रोड्यूसर तथा बोहरा ब्रदर इसके प्रोड्यूसर हैं।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आर्दश ने फिल्म का पोस्टर अपने टि्वटर अकाउंट से शेयर किया है। तस्वीर में अनुपम खेर का लुक हूबहू पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसा ही है। बता दें कि इससे पहले भी फिल्म की कुछ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं लेकिन यह पहली बार है जब आधिकारिक रुप से इतनी साफ तस्वरी शेयर की गई है। अनुपम फिल्म में अपने रोल के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि, 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' में एक अभिनेता के तौर पर डॉ. मनमोहन सिंह का किरदार निभाना मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। वह 24 घंटे सातों दिन मीडिया की नजरों में होते थे और लोग उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनके किरदार को पकड़ने के लिए मैं पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहा हूं।

Anupam Kher's look from #TheAccidentalPrimeMinister... Political drama based on the book by Sanjaya Baru... Costars Akshaye Khanna... Vijay Ratnakar Gutte directs... Hansal Mehta is creative producer... Produced by Bohra Bros... Filming commences in London... 21 Dec 2018 release. pic.twitter.com/EkiL47ST12