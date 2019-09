'मन बैरागी' का फर्स्ट लुक आउट, अक्षय और प्रभास ने दी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई

फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके 69वें जन्मदिन पर बेहद तोहफा दिया है। भंसाली पीएम मोदी की जिंदगी पर एक फिल्म 'मन बैरागी' बना रहे है। इस फिल्म की घोषणा करते हुए उनके जन्मदिन के मौके पर इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी सामने शेयर की है। इस फिल्म के पहले पोस्टर को अक्षय कुमार और प्रभास जैसे एक्टर्स ने ट्विटर पर शेयर किया है। इस फिल्म को महावीर जैन और संजय लीला भंसाली प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म को संजय त्रिपाठी ने लिखा है और डायरेक्ट किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ये फिल्म इस साल के अंत में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है। प्रभास ने दो भाषाओं में इस फिल्म का पोस्टर शेयर किया है, जिसमें एक पोस्टर पर इंग्लिश में और दूसरे पर साउछ इंडियन भाषा में लिखा गया है।

Happy to present the first look of Sanjay Leela Bhansali and Mahaveer Jain’s special feature, #MannBairagi on the defining moment of our PM's life on his birthday! #HappyBirthdayPMModi@narendramodi @PMOIndia @bhansali_produc pic.twitter.com/zWbGLScLDe