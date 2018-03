अब सलमान खान बताएंगे असल हीरोज की दास्तां, Look Good Do Good कैम्पेन किया शुरु

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान जल्द ही असल नायकों की कहानी बताने वाले एक कैम्पेन की शुरुआत करेंगे। कैम्पेन का नाम है- 'Look Good Do Good'। यह कैम्पेन सलमान के Being Human एनजीओ की ओर से शुरु किया जा रहा है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर दी। इस कैम्पेन के जरिए सलमान खान असल जिन्दगी के नायकों की कहानी से लोगों को रूबरू कराएंगे। इस कैम्पेन के बारे में सलमान ने बताया- ‘यह समय हम सभी के लिए ‘ Look Good Do Good’ का है। मैं उन नायकों की कहानियां साझा करने जा रहा हूं, जिन्होंने आगे बढ़कर खुद के बजाए दूसरों के लिए काम किया, साहस दिखाकर निस्वार्थ भाव से किसी अच्छे काम के लिए खड़े हुए। ऐसे लोग जो हमेशा सच्चाई के साथ रहे।’

With the #LookGoodDoGood campaign we wish to celebrate these unsung heroes by sharing their stories with everyone. So share your story or nominate someone and the hero of the story could be featured in our next campaign! Details here : https://t.co/b5O89sfdbB . @bebeinghuman pic.twitter.com/OErLpVbxwG — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) March 10, 2018

बता दें कि सलमान काफी समय से समाज सुधार के कार्यों में लगे हुए हैं। उनका एनजीओ Being Human पूरी तरह से इसी पर Focused है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सलमान खान अब ये कैम्पेन शुरु करने जा रहे हैं। इस कैम्पेन का मकसद रीयल लाइफ के उन गुमनाम हीरोज को दुनिया के सामने लाना है जिन्होंने अपने कार्यों से समाज का भला किया।

Have a look at Inspiring stories of all the #LookGoodDoGood unsung heroes. These are the warriors who have shown incredible courage, selflessness & managed to fight for their cause . @bebeinghuman



Check out their stories : https://t.co/52RCf2GuMA — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) March 10, 2018

आपको बताते चलें कि जल्द ही सलमान खान की फिल्म 'रेस 3' सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में सलमान खान के अलावा जैकलीन फर्नांडीज , बॉबी देओल, अनिल कपूर , डेजी शाह और साकिब सलीम नजर आएंगे। फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। 'रेस 3' के निर्देशक रेमो डिसूजा हैं। इसके बाद सलमान खान 'किक 2', 'दंबग 3' और 'भारत' में नजर आएंगे।

