Sushant case में बोले Forensic Expert- पंखा ज्यादा मुड़ा हुआ नहीं था, दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी.. जांच टीम में है झोल

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत का मामला (Sushant Singh Rajput case) अब सीबीआई के हाथों में जा चुका है। लेकिन अब सुशांत केस सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी एक आंदोलन (Sushant case worldwide campaign) बन चुका है। हर कोई सोशल मीडिया पर सुशांत को न्याय दिलाने की कोशिशों में लगा हुआ है। एक कहानी सामने आती है कि तभी दूसरी थ्योरी सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। इस केस में इतनी कड़िया हैं कि दो राज्यों की पुलिस के शामिल होने के बाद भी सुलझ नहीं पा रही है। कई टीवी न्यूज चैनल्स भी सुशांत केस में अपने स्टिंग ऑपरेशन (Sushant case Sting operation) कर रहे हैं ताकि सच बाहर आ सके। अब हाल ही में सुशांत केस की फॉरेंसिक टीम के एक एक्सपर्ट (Forensic expert revealed shocking fact in Sushant case) में चौंकाने वाला खुलासा किया है। सुशांत की आत्महत्या पर पहले ही संदेह बना हुआ है अब उनके मुताबिक, जिस पंखे पर एक्टर की फांसी बताई गई है वो ज्यादा मुड़ा हुआ नहीं था।

टाइम्स नाऊ के स्टिंग ऑपरेशन में ये बात सामने आई है कि सुशांत का पंखा ज्यादा झुका हुआ (Forensic expert said fan was not too much bend) नहीं था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि सुशांत की डायरी के शुरुआत के कुछ पन्ने गायब (Sushant dairy pages were torn)हैं जिसमें अहम जानकारी मिल सकती थी। किसने फाड़ें, क्या लिखा था इसपर तो कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा कथित तौर पर सुशांत ने जिस पंखे पर फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या की थी वो जितना मुड़ा होना चाहिए था उतना नहीं था।

फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने आगे बताया कि सुशांत के रूम के दरवाजे की कुंडी भी टूटी हुई (Sushant room latch was broken) थी। जबकि शुरुआत से ही ये बताया जा रहा है कि लॉकस्मिथ आया था और उसने चाभी बनाकर दी फिर दरवाजा खुला। तो आखिर कौन सी कुंडी टूटी थी ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जांच टीम ने हमसे कोई पूछताछ भी नहीं की। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मानें तो सुशांत के नाखूनों के सैंपल भी नहीं (Sushant nails sample were not taken) लिए गए। उनका साफतौर पर कहना है कि सुशांत की जांच में मुंबई पुलिस की तरफ से कोई बड़ा झोल (Forensic expert says there is lapses) है। बता दें कि सुशांत के पिता और बिहार पुलिस भी इस ओर इशारा करती रही है कि मुंबई पुलिस की तरफ से उन्हें छानबीन में कोई सहयोग नहीं मिला।