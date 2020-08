Sushant Singh Rajput Suicide Case में फारेंसिक रिपोर्ट आई सामने, गले में लगे निशान की सच्चाई आई सामने

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले ( Sushant Singh Rajput Case ) में सीबीआई की जांच ( CBI Investigate Sushant Case ) तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। मामले में कुछ कड़ियां है जो जोड़ने बाकी हैं। जिसके बाद सच सामने ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सच सबके सामने आ जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि पूरे मामले में सुशांत के करीबी ही शक के कटघरे में खड़े हैं। जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) और उनके रूममेट सिद्धार्थ पिठीनी ( Siddharth Pithani ), करीबी दोस्त संदीप सिंह ( Sandip Ssingh ) और कुक नीरज ( Sushant Cook Sushant ) सहित घर का स्टाफ शमिल है। सभी से पूछताछ जारी है। वहीं अब काफी समय से सुशांत के गले पर पाए निशानों को लेकर कई बातें कही जा रही थीं। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है। जिसके पर कई हैरान कर देनी वाली बात सामने आ रही है।

अभिनेता ने हरे रंग के नाइट गाउन ( Green Night Gown ) को घर की सीलिंग पर फंसा कर गले में फंदा लगाकर खुदखुशी कर ली। फॉरेंसिक रिपोर्ट ( Forensic report ) में उसी कपड़े की जांच कर अब भेजा गया है। जिसमें बताया गया है कि जिस हरे रंग के कपड़े से सुशांत ने गले में फंदा लगया था। वह कपड़ा 200 किलो तक के कपड़ों का भार ( That cloth can carry up to 200 kg of clothing ) उठा सकता है। सुशांत की बॉडी का वज़न 80 किलो था। साथ ही उनके गले में लगे जो निशान ( Marks found on Sushant's neck ) पाए गए थे। उसमें लगे कपड़े के रेश उसी कपड़े से मिलते हैं।

आपको बता दें जिस कपड़े से सुशांत ने खुद को फांसी लगाई ( Sushant hanged himself ) थी। उस कपड़े की जांच के लिए उसे कलिना, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री ( Forensic Science Laboratory ) में भेजा गया था। टेंसिल रिपोर्ट ( Tensile report ) को सोमवार को आना था। साथ ही खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि विशेषज्ञों ने सुशांत के गले पर लगे सभी निशानों की जांच की थी। यह रिपोर्ट 27 जुलाई को मिली थी।