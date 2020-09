Pranab Mukherjee के निधन पर बॉलीवुड: 2020 में एक और अपूरणीय क्षति​

मुंबई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ( Pranab Mukherjee ) का सोमवार शाम को निधन हो गया। पूर्व राष्ट्रपति के पुत्र एवं पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी ( Abhijit Mukherjee ) ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। वह 84 वर्ष के थे और कईं दिनों से सेना के आर एंड आर अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने कहा, 'भारी मन से आपको सूचित कर रहा हूं कि रिसर्च एंड रेफेरल अस्पताल के डॉक्टरों के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों तथा देश भर के लोगों की प्रार्थनाओं एवं दुआओं के बावजूद मेरे पिता प्रणव मुखर्जी का अभी कुछ क्षण पहले देहांत हो गया है।' मुखर्जी के निधन पर बॉलीवुड सेलेब्स ने भी श्रद्धांजलि दी है। वरुण धवन, लता मंगेशकर, तापसी पन्नू, अनुष्का शर्मा, तारा सुतारिया, सोनाक्षी सिन्हा, अजय देवगन, फरहान अख्तर व अन्य सेलेब्स ने श्रद्धांजली दी है।

Deeply saddened to hear Pranab da Mukherjee passed away. Our former President, a Bharat Ratna and a thorough gentleman. We shared a very warm and cordial relationship. Heartfelt condolences to the family. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) August 31, 2020

लता मंगेशकर ( Lata Mangeshkar ) ने लिखा, 'प्रणव दा मुखर्जी के निधन से गहरा आघात पहुंचा है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न और जंटलेमैन। हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे थे। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं।

Deeply Saddened!! A big loss for India. Former President of India Hon Shri #PranabMukherjee Sir will be forever remembered for his work & contribution for the development of India. My deepest condolences to @ABHIJIT_LS ji, the entire family & his millions of followers. https://t.co/nMnLj5g3Wt pic.twitter.com/FZVNEo8eh5 — Riteish Deshmukh (@Riteishd) August 31, 2020

रितेश देशमुख ( Riteish Deshmukh ) ने लिखा,'भारत के लिए बड़ी क्षति। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी भारत के विकास में किए गए कार्य और योगदान के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। अभिजीत जी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।'

Extremely saddened to hear of the passing of our former President Shri #PranabMukherjee🙏🏼It was a moment of great pride for @TheRajKundra & me to have met & received our awards from you. Rest in peace,Sir💐

My heartfelt condolences to @ABHIJIT_LS & the entire family in this time. — SHILPA SHETTY KUNDRA (@TheShilpaShetty) August 31, 2020

शिल्पा शेट्टी ( Shilpa Shetty ) ने अपने संदेश में लिखा,' पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के निधन की खबर से गहरा आघात पहुंचा है। मेरे और पति राज कुंद्रा के लिए आपसे मिलना और अवॉर्ड ग्रहण करना गौरव का पल था। अभिजीत और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं।

Had the honour of meeting him, watching #Pink in his presence , followed by a very warmly hosted dinner for the entire team. Can never forget the experience, his kind words n gesture that day. You will be missed sir 🙏🏼 #PranabMukherjee https://t.co/p8nUoXcP5a — taapsee pannu (@taapsee) August 31, 2020

तापसी पन्नू ( Taapsee Pannu ) ने लिखा,' उनसे मिलने का सम्मान मिला, उनकी उपस्थिति में मूवी 'पिंक' देखी। इसके बाद पूरी टीम के साथ डिनर किया। इस अनुभव को कभी नहीं भूल सकती। आपको याद किया जाएगा, सर।

Deeply saddened by the passing away of former president Shri Pranab Mukherjee! My condolences to his family . Yet another Loss in 2020. 😓😓 #RIP — Rakul Singh (@Rakulpreet) August 31, 2020

रकुल प्रीत सिंह ( Rakul Preet Singh ) ने लिखा,' पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के निधन से गहरा आघात लगा! उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं। 2020 में एक और क्षति हो गई।'

Respected across ideological and political lines .. a true statesman .. Bharat Ratna and former President of India .. a great loss to the Nation #PranabMukherjee Om Shanti 🙏🏽 pic.twitter.com/DKcc9en3sJ — Randeep Hooda (@RandeepHooda) August 31, 2020

रणदीप हुड्डा ( Randeep Hooda ) ने लिखा,' राजनीति और सभी विचारधाराओं में सम्मानित... सच्चे स्टेटसमैन...भारत रत्न और भारत के पूर्व राष्ट्रपति...देश के लिए बड़ी क्षति... ओम शांति।'