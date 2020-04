नए लॉकडाउन पर बॉलीवुड फिल्मों से बने मजेदार मीम्स की लगी झड़ी, हंस-हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

नई दिल्ली | देश में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद 19 दिन का लॉकडाउन फिर से घोषित कर दिया जो 3 मई 2020 तक जारी रहेगा। ऐसे में सभी लोग पीएम की इस अपील के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं लेकिन इस सीरियल माहौल में भी क्रिएटिविटी में कोई भी कमीं नहीं आई। ट्विटर पर नए लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही कई मीम्स #lockdown2 के साथ ट्रेंड करने लगे। बॉलीवुड फिल्मों के सीन्स और डायलॉग्स पर बने ये मीम आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे।





Modi ji extended #Lockdown2 till

3rd may



Me who get up at 11AM pic.twitter.com/L21r8PDqjv — Arman raza (@Armanra27976326) April 14, 2020

एक यूजर ने आमिर खान की फिल्म गजनी के एक सीन को शेयर किया है जिसपर लिखा है- कौन सी यूनिवर्सिटी में था मैं?





इस बार पीएम मोदी ने लॉकडाउन को बढ़ाने के अलावा और ताली-थाली या दीया जलाने जैसी कोई अपील नहीं की इसलिए एक यूजर ने जॉनी लीवर के एक सीन का फोटो शेयर किया है। जिसपर लिखा है- टास्क किधर है?





एक यूजर ने तो कमाल का मीम शेयर किया है। ये सीन फिल्म थ्री इडियट्स का है जहां राजू इंटरव्यू देने जाता है। यूजर ने लिखा क्वारेन्टाइन के बाद मैं किस तरह इंटरव्यू दूंगा।





इन मीम्स में रामायण को भी यूजर्स ने शामिल किया है। एक यूजर ने रामायण में रावण के भाई कुंभकरण की दो तस्वीरें साझा की हैं। एक में कुंभकरण जग रहा है और लिखा है- सुबह 10 बजे सभी भारतीय ऐसे थे और 3 मई का ऐलान सुनने के बाद ऐसे। दूसरी फोटो में कुंभकरण सो रहा है।





#Lockdown2



All indians at After 3rd May

10 AM Announcement pic.twitter.com/Nm7hkfDJmU — 👑 Prince 👑 (@_Prince_khiladi) April 14, 2020

एक मीम तो और भी मजेदार है, फिल्म पीके में आमिर खान एक सीन में कहते हैं- ई गोला मा अब नहीं रहना। इसी सीन को मीम के रूप में शेयर किया गया है।





#Lockdown2

*lockdown extended till 3rd may*

Ludo apps be like : pic.twitter.com/OPpxxvzKgC — Aman Mehta (@AeyBabuchak) April 14, 2020

बता दें कि पीएम मोदी ने लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान करते हुए लोगों को धन्यवाद दिया और घर में रहने की अपील की। भारत में अब तक 10 हज़ार से ज्यादा के मामले सामने आ चुके हैं।