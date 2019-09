दिलजीत के बाद अब FWICE ने कुमार शानू, अल्का याग्निक और उदित नारायण को भेजा नोटिस, कहा-पाकिस्तानी इवेंट में...

भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का असर फिल्म इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। ऐसे में बॉलीवुड के कई बड़े सिंगर्स के शो कैंसिल हो रहे हैं। पिछले दिनों दिलजीत दोसांझ अमरीका में एक प्रोग्राम करने वाले थे, जिस पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) ने ये कह कर आपत्ति जताई थी कि दिलजीत ने पाकिस्तान के रेहान सिद्दकी के कहने पर प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। इसके बाद दिलजीत को शो कैंसिल करना पड़ा। अब ऐसे ही कई अन्य बॉलीवुड सिंगर्स से भी FWICE ने शो कैंसिल करने की गुजारिश की है।

दरअसल फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज ने अलका याग्निक, कुमार शानू और उदित नारायण को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि 'हमारी जानकारी में आया है कि आप लोग 17 नवंबर को पाकिस्तानी नागरिक मोजम्मा हुनैन द्वारा अमरीका में आयोजित एक ईवेंट में परफॉर्म करने जा रहे हैं। FWICE आपसे अनुरोध करता है कि ऐसी किसी ईवेंट में अपनी भागीदारी के कदम को वापस ले लें।'

Federation of Western India Cine Employees writes to singers Alka Yagnik, Kumar Sanu & Udit Narayan:Having learnt that you're to perform in US on 17 Nov in an event by Pakistani national Moazzma Hunain, FWICE requests your reversal step to delink your participation from the event