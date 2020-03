क्रिस्टोफर हिव्जु के बाद 'गेम ऑफ थ्रोन्स' की यह एक्ट्रेस Coronavirus से संक्रमित

दुनिया भर में कोरोना वायरण ने आतंक फैला रखा है। इस घातक वायरस ने अब तक कई लोगों को अपनी आगोश में ले लिया है। इसी बीच कई हॉलीवुड स्टार्स के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। एचबीओ की पॉपुलर सीरीज 'गेम ऑफ थ्रोन्स' की एक्ट्रेस इंदिरा वर्मा ने भी जांच करवाई है। हॉलीवुड की ये एक्ट्रेस कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। इंदिरा वर्मा ने खुद इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया पर की है।

इंदिरा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह खबर साझा की। उन्होंने लिखा, 'मैं बिस्तर पर हूं और मेरी तबीयत नासाज है। सुरक्षित और स्वस्थ रहे और अपने साथ के लोगों के प्रति दयालु रहे।' इंदिरा वर्मा से दो दिन पहले 'गेम ऑफ थ्रोन्स' के एक्टर क्रिस्टोफर हिव्जु ने भी कोविड-19 से संक्रमित होने की बात बताई थी। क्रिस्टोफर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया था कि नॉर्वे में उन्होंने खुद को फैमिली से अलग कर रखा है।

May theatres worldwide rise again from the ashes https://t.co/X4CZzIZqJ5