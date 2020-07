गैंगस्टर विकास दुबे पर बनने जा रही है वेब सीरीज, इसकी कहानी से मिलेगी बड़ी सीख

नई दिल्ली। 'मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला' (Gangster Vikas Dubey)ये अवाज उस हत्यारे की थी जिसने एक एक करके आठ पुलिस कर्मियों की हत्या करके फरार हो गया था। और इस आवाज की गूंज ने पूरे देश के लोगों को परेशान करके रख दिया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आतंक(Gangster Vikas Dubey in Kanpur, Uttar Pradesh) का पर्याय बना विकास दुबे म.प्र. में पकड़ा गया। इसके बाद कानपुर लाते वक्त वह पुलिस एनकाउंटर(Vikas Dubey killed in a police encounter) में मारा गया। उसकी मौत की खबर मिलते ही चारों ओर कई बड़े सवाल खड़े हो गए। अब खबरे सुनने को मिल रही है कि उस आतंकी(Director Manish's next web series will be based on Vikas Dubey) के पर एक वेब सीरीज बनने जा रही है। फिल्ममेकर मनीष वात्सल्य गैंगस्टर विकास दुबे (Hanak web series on vikas dubey life)की लाइफ पर वेब सीरीज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होनें अपनी फिल्म का टाइटल भी खोज लिया है जिसका नाम 'हनक' रखा गया है।

मनीष वात्सल्य ने एक इंटरव्यू(interview by Manish Vatsalya) के दौरान बताया है कि 'मैं गैंगस्टर को लेकर रिसर्च कर रहा हूं। इस सीरीज के जरिए विकास दुबे की वो दुनिया को दिखया जाएगा जिसमें हत्या लूट फिरौती के सिवा कुछ नही था। अपनी इस नई वेब सीरीज को लेकर मनीष वात्सल्य ने बताया है- विकास दुबे मानव अस्तित्व का सबसे बड़ा उदाहरण है. उसकी कुछ ऐसी खामियां देखने को मिली हैं जिनसे मैं आकर्षित हुआ हूं। इन्हीं खामियों के बलबूते हम समाज को कुछ ऐसी सीख और संदेश दे सकते हैं जो वक्त की मांग है.

सीरीज को लेकर विकास दुबे पर काफी रिसर्च किया जा रहा है। इसके साथ ही इस हत्यारे से जुड़े लोगों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है इसके अलावा उसके नॉन क्लासिफाइड रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है।

क्या होगी स्टार कास्ट?

विकास दुबे कि काफी बड़ी सीरीज बनने जा रही है, ऐसे में इस प्रोजेक्ट के साथ काम करने वाले कलाकारों के बारे में जानने के लिए लोग उत्साहित है लेकिन अभी डायेक्टर ने इस बारें में की चुनाव नही किया है। मनीष ने आश्वासन दिया है कि वह सीरीजके लिए उन मंझे हुए कलाकारों का चुनाव करेंगे जो अपनी फील्ड में माहिर माने जाते हैं।

हनक की शूटिंग अक्टूबर में शुरू की जा सकती है।लेकिन क्योंकि कोरोना का दौर जारी है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच शूटिंग करना अपने आप में बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। हनक को अदित्य कश्यप और अवधेश तिवारी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहीं इसकी कहानी Mridul Kapil और सुबोध पांडे ने लिखी है।