गंगूबाई को लेकर Alia Bhatt ने खुद किया अपने आप को ट्रोल!

फ़िल्म गंगूबाई में आलिया भट्ट का किरदार काफ़ी अलग दिखाया गया हैं। उनके चलने का अंदाज़ भी काफ़ी ख़ास रहा हैं। हालांकि आलिया भट्ट ने ख़ुद कहा है कि अगर वो रियल लाइफ़ में ऐसे चलती है तो वह किसी बतख़ से कम नहीं लगेगी।

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं। बेहद कम समय में अभिनेत्री ने बॉलीवुड में एक अच्छी पहचान हासिल कर ली हैं। 25 फ़रवरी को रिलीज़ हुई आलिया भट्ट की फ़िल्म गंगूबाई काठियावाडी इस फ़िल्म ने अच्छा बिज़नेस किया। इस फ़िल्म में आलिया भट्ट के किरदार को लोगों ने काफ़ी पसंद किया हैं।

