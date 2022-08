फिल्म 'जुग जुग जियो' में बिना बताए इस्तेमाल की गई मेरी आवाज, बहाने से रिकॉर्ड कराया गया ट्रैक: गिप्पी ग्रेवाल

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'जुग-जुग जियो' को दर्शकों का खूब प्यार मिला। ये फिल्म कॉमेडी, ड्रामा और इमोशंस का 'कॉकटेल' है। फिल्म में सभी ने न्याय किया। वरुण धवन और कियारा आडवाणी अपनी अदाकारी से सबकी दिल जीतने में कामजाब रहे। फिल्म का गाना 'नच पंजाबन' भी खूब हिट हुआ, हालांकि फिल्म रिलीज से पहले इस गाने को चोरी किए जाने का आरोप भी लगा।

'जुग-जुग जियो' रिलीज होने से पहले खूब कानूनी झमेलों में फंसी फिल्म की कहानी से लेकर गानों तक को चुराने का आरोप लगा। फिल्म के गाने 'नच पंजाबन' पर दर्शक खूब झूमे, लेकिन इसपर पाकिस्तानी गायक अबरार उल हक ने गाना चुराने का आरोप लगाया था। अब इस गाने को लेकर गिप्पी ग्रेवाल ने चुप्पी तोड़ी है। फिल्म में इस गाने को उन्होंने ही गाया है, लेकिन फिल्म में इस गाने को उनकी जानकारी के बिना डाला गया था।



हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में गिप्पी ने बताया कि उनके पास फिल्म की टीम से गाने के लिए कॉल आया था। इसपर उन्होंने उनसे ट्रैक मांगा था और कहा था कि वह रिकॉर्ड करके भेज देंगे। अगर उनकी आवाज ट्रैक पर फिट हुई तो वह इसे गाएंगे। मैंने गाने का म्यूजिक सुना और गाना रिकॉर्ड करके प्रोडक्शन को भेज दिया। गाने पर किसी तरह का जवाब नहीं आने पर उन्हें लगा कि उनका गाना पसंद नहीं किया गया है।

gippy grewal reveals My voice was used in the movie Jug Jug Jio