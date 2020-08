बॉलीवुड फिल्में गोलमाल अगेन, सिंबा और सुपर 30 संयुक्त राज्य अमेरिका में फिर मचा रही धूम

बालीवुड अभिनेता रणवीर सिंह स्टारर फिल्म सिंबा और अजय देवगन स्टारर फिल्म गोलमाल अगेन संयुक्त राज्य अमेरिका में फिर से रिलीज हो गई है। इस बात की जानकारी रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा ट्वीट कर दी गई है। जिसमें लिखा है। "सिंबा अमेरिका को इंटरटेनमेंट के रोलर कोस्टर राइड पर ले जाने के लिए तैयार है, रियल वर्जिनियां सेंटर और रियल कंट्रीसाइड वर्जीनिया यूएएस में 28 अगस्त 2020 से पुनः जारी।"

आपको बता दें कि फिल्म सिंबा में रणवीर सिंह ने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। इस फिल्म में बतौर अभिनेत्री सारा अली खान है। वही गोलमाल अगेन में अजय देवगन के साथ अरशद वारसी, कुणाल खेमू, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर और परिणीति चोपड़ा मुख्य किरदार में हैं। इन फिल्मों के साथ रितिक रोशन स्टारर फिल्म सुपर 30 भी विदेश में रिलीज हो गई है। दरअसल कोरोना वायरस ने फिल्मों की अंतरराष्ट्रीय रिलीज में बाधा डाली थी। इस कारण यह पावर पैक फिल्में अमेरिका में एक बार फिर धूम मचाने के लिए रिलीज हो गई है।

#Simmba is set to take USA on a roller coaster ride of Entertainment! Re-releasing in Regal Virginia Center and Regal Countryside, Virginia, USA from 28th August 2020.#RohitShetty @RanveerOfficial #SaraAliKhan @SonuSood @Shibasishsarkar @RSPicturez @simmbathefilm pic.twitter.com/X25Z4l7sAL